Grande successo dell’evento “Una notte al Museo” organizzata dal Floriseum – Museo del Fiore, all’interno del Parco di Villa Ormond a Sanremo.Un pubblico attento ed interessato ha potuto seguire la particolare visita guidata impreziosita da colpi di scena, animazione di personaggi storici in vestiti d’epoca e dialoghi inaspettati. La storia del Parco e del Museo in versione nuova e divertente ha appassionato i presenti, un piccolo buffet attendeva gli ospiti a fine rappresentazione nel suggestivo dehor in una atmosfera rilassata ed aggregante. Gli organizzatori promettono, visto il successo, di ripetere l’esperienza con nuove idee ed iniziative.