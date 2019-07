La fuga di Domenico Massari 54 anni assassino di Deborah Ballesio sua ex moglie uccisa a colpi di pistola sabato sera in un locale di Savona è terminata presso il carcere di Sanremo dove l’uomo si è costituito questa notte.

L’omicidio di Deborah Bellesio è avvenuto al termine di una vicenda fatta di violenze e persecuzioni che andava avanti da quando la donna aveva chiuso la relazione sentimentale con l’uomo anni fa. Massari era stato condannato per stalking nei confronti della ex e per aver dato fuoco all’attività della Bellesio ad Altare in Val Bormida.