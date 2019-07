Prima di costituirsi nel carcere di Sanremo intorno a mezzanotte Domenico Massari, l’uomo che sabato ha ucciso a colpi di pistola l’ex moglie Deborah Ballesio, ha sparato tre colpi di pistola in aria per attirare al’attenzione.

Sabato sera Massari, 54enne meccanico disoccupato savonese, in un locale sul lungomare di Savona aveva ucciso con 5 colpi di pistola Deborah Ballesio, 39 anni. Le aveva sparato senza pietà sul palco del karaoke che lei aveva organizzato all’ “Acquario”. I colpi hanno ferito anche altre tre persone. Lei lo aveva lasciato, non potendo più sopportare sopraffazione, cattiveria e violenze.

