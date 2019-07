E’ stata un’emozione speciale per tutti noi della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) partecipare all’appuntamento annuale che da anni si tiene nel sempre accogliente Ristorante Oasi di Pian di Poma a Sanremo. Alla presenza dell’Assessore e Vicepresidente della Regione Liguria, Sonia Viale sono stati premiati i volontari che da un maggior numero di anni costituiscono la spina dorsale dell’Associazione, come il nostro Presidente Dr. Claudio Battaglia non manca mai di ricordare.

Negli scatti fotografici le immagini della consegna ai presenti alla serata.

Medaglia d’oro, per aver prestato alla LILT da oltre 20 anni parte del proprio tempo libero, in ordine alfabetico, oltre al già citato Presidente Dr. Battaglia, Del Franco Francesco, Garello Renata, Mauro Maura, Motta Francesco, Pireri Costanza.

Medaglia d’argento a Cane Rosalba (Rosy), Canova Amerigo, Castro Nadia, Frattaruolo Maria, Grillo Mario, Mansueta Anna, Misale Deliana e Natelli Lucia che fanno parte della LILT da oltre 10 anni.

Ai volontari che da più di cinque anni si dedicano alla nostra Associazione, la Medaglia di Bronzo: Amici Gianluigi (Alberto), Barra Raffaele (Lello), Borriello Carmen, Campanelli Gabriella, Consiglio Antonio, Corsano Nadia, Damu Mariano, Fortunato Maria, Garavelli Guido, Iaria Mimma, Lia Nadia, Margallo Iolanda, Meacci Rosella, Oddone Liliana, Pacchielat Maria, Politi Loredana, Sacco Luca, Scaratti Mariarosa, Storino Franca, Torre Delia, Tortorici Graziella, Zappa Rosanna.

Tutte le attività LILT sono rese possibili dalla preziosa e costante attività dei numerosi Volontari e proprio per questo la cena di metà luglio è occasione per ringraziarli della loro professionalità. E’ stato un momento dedicato a chi si impegna ogni giorno con dedizione per rendere migliore la vita degli altri. La stessa partecipazione dell’Assessore Viale è il segno che lavorare insieme è importante, nell’obiettivo condiviso di essere tempestivi nella lotta contro il tumore. “La LILT – ha chiosato l’Assessore- è fatta di persone che capiscono cosa significa affrontare delle sfide e vincerle”.

Le “sfide” per la nostra Sezione Provinciale ruotano intorno:

alla prevenzione, cioè offrire a ciascuno gli strumenti principali con cui difendere la salute

all’assistenza della persona quando questo bene prezioso è minacciato.

Dal suo nascere nel 1975 la Sezione imperiese è andata consolidandosi negli anni su questi due aspetti come il più importante punto di riferimento provinciale extraospedaliero. Presso la sede di Corso Mombello 49 a Sanremo e la Delegazione di Bordighera si effettuano numerose tipologie di controlli con Medici specialisti e mediamente vengono visitati più di 2000 associati ogni anno. Inoltre si tengono corsi di disassuefazione al fumo e molte attività tese a creare cultura della prevenzione fra i cittadini, in particolare dedicandosi all’educazione alla salute nelle scuole.

La LILT si prende cura e sostiene la persona malata grazie al gruppo La Rinascita (che è fondamentale riferimento per le donne operate di tumore al seno e non solo), al Servizio Trasporto Pazienti e quello di Ascolto e Sostegno psicologico dedicato anche alla famiglia; nel caso di necessità di Cure Palliative fornisce presidi di diverso tipo e assicura in sinergia con Asl 1, un’assistenza improntata al rispetto della dignità, dei valori umani, spirituali e sociali con la più alta qualità di vita possibile e una fine dignitosa.

Per sostenere l’Associazione e in particolare il Trasporto dei Pazienti oncologici da casa ai luoghi di cura, si possono acquistare nei nostri uffici i biglietti della lotteria LILT, la cui estrazione si terrà il 25 ottobre.

Lilt Sanremo