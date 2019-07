Incendio di ieri sera tra Chiusavecchia e Pontedassio spento grazie alla tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri forestali e dei volontari, uomini e mezzi di Protezione civile.

Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri, che hanno potuto attingere acqua nell’invaso del torrente Impero, finanziato come l’anno scorso da Regione Liguria.

Ringrazio tutti gli operatori per il tempestivo intervento e l’assessore regionale Stefano Mai per avere rinnovato il finanziamento necessario per la realizzazione dell’invaso al servizio della nostra comunità, che si è confermato essere un punto di riferimento fondamentale per intervenire sugli incendi in Valle Arroscia, Valle Impero e Imperiese”.

Alessandro Piana, presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Lega Nord Liguria – Salvini