Verso le 22 di ieri in via Novaro ad Imperia due stranieri sono stati intercettati dalla Volante mentre viaggiavano a bordo di uno scooter senza i caschi di protezione. Gli operatori hanno fatto accostare il conducente ed hanno controllato il conducente di nazionalità svedese, di 58 anni, mentre la passeggera, compagna dell’uomo, di nazionalità thailandese, di 43 anni.

Dinanzi all’atteggiamento dell’uomo, che ha mostrato inequivocabili segni di alterazione (occhi lucidi, alito vinoso, eloquio sconnesso), i poliziotti hanno effettuato la verifica etilometrica con l’alcool test. Dalle due prove effettuate lo straniero è risultato avere una concentrazione alcolica pari a 1,77 e 1,72 g/l ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

