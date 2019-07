Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nel prossimo week-end si svolgeranno due gare. Sabato 20 Luglio si terrà la gara Vino Terre d’Oltre Po Golf Cup, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 21 Luglio si giocherà la seconda prova del Taylor Made Open 2019 Race to Marrakesh, una 18 buche stableford tre categorie.

Nearest to the Pin buca 9 Franco Formaggini mt. 1,52 Driving Contest Maschile buca 10 Elvio Baudino Driving Contest Femminile buca 10 Marilena De Mattia Stinger Shot Pietro Lavezzari 1800 GC Garlenda

