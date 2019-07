Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

I brani saranno interpretati dai solisti del coro polifonico città di Ventimiglia: Marzia Messina – soprano, Tina Schiraldi – soprano e Pasquale Morabito – tenore. Al pianoforte Adriana Costa, concertista, docente di pianoforte, direttrice dei corsi presso l’associazione Pergolesi e operatrice riconosciuta per la metodologia “Musica in Culla”.

Mercoledì 17 luglio alle ore 21 in Piazza Mauro a Dolceacqua, il Centro Culturale e Ricreativo del Comune di Dolceacqua e l’Associazione Musicale “G. B. Pergolesi” di Vallecrosia, presentano un concerto di musiche tratte dalle più celebri operette e arie famose.