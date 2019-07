Nella serata di sabato, verso le 20, in via XX Settembre a Diano Marina la Squadra Volante ha controllato un ragazzo albanese di 27 anni, già fermato in altre occasioni per episodi di spaccio di droga. Dopo un iniziale atteggiamento di nervosismo ed irrequietezza, ha consegnato agli agenti un involucro in cellophane termosaldato che conteneva cocaina. Lo stesso è stato segnalato alla Prefettura per la contestazione della violazione amministrativa.

Correlati