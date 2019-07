Il grandissimo Gegè Telesforo è atterrato ieri sera sul palco di Piazza Torre Santa Maria per uno spettacolo raffinato che ha lasciato senza fiato il pubblico del M&T Festival di San Bartolomeo al Mare. Il vocalist ha mostrato tutta la sua arte, frutto di continue ricerche e sperimentazioni che ne valorizzano l’inestimabile talento.

Il M&T Festival di San Bartolomeo chiude questa sera con la tappa del tour Band-It, un progetto firmato Sergio Moses, che descrive la semplicità di un live curato in ogni particolare dove il carattere di ogni componente dei “Band It” ne esce fuori vincente e sincero. Un racconto inedito attraverso canzoni autobiografiche di Sergio Moses. Band-It è un racconto musicale, un viaggio e tante storie attraverso le quali Sergio Moses ripercorre la sua vita di artista.

SAN BARTOLOMEO AL MARE

GOLFO DIANESE – RIVIERA LIGURE

M&T FESTIVAL 2019 XXVI edizione

9-14 luglio 2019

Piazza Torre Santa Maria – Ore 21:30 – Ingresso libero

Domenica 14 luglio

MOSES &”BAND IT” LIVE TOUR 2018/19

Un progetto firmato Sergio Moses, un tour che descrive la semplicità di un live curato in ogni particolare dove il carattere di ogni componente dei “Band It” ne esce fuori vincente e sincero. Un racconto inedito attraverso canzoni autobiografiche di Sergio Moses.

Moses Band.it sono:

Sergio Moses – voce e chitarra

Aldo Bussolino – basso

Monica Moky Farronato – chitarra

Marzio Francone – batteria

Lo spettacolo si concretizza in un racconto musicale, un viaggio e tante storie attraverso le quali Sergio Moses ripercorrerà la sua vita di artista che non è diversa dalla vita di ognuno di noi. All’esecuzione di canzoni autobiografiche, brani inediti si alterneranno racconti di vita e momenti particolari descritti da Sergio Moses, storie del passato e del presente con la consapevolezza che da oggi è possibile essere di nuovo speciali: “perché si diventa la persona giusta uno sbaglio alla volta”. Un concerto speciale e unico che mescola sapientemente le parole con la musica con i racconti e con le canzoni: un racconto autobiografico pieno di vita e di emozioni che entrano nel cuore e che raccontano un pezzo di vita di ognuno di noi.