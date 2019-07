Mercoledì 17 luglio alle 19.30 l’Agriturismo “La Fontana dell’Olmo” in Località Drego (nei pressi di Passo Teglia), i gestori Silvia e Matteo propongono una chiacchierata sotto le stelle in compagnia di Andrea Biondo, artigiano, videomaker e fotografo naturalista innamorato delle montagne liguri, e di Tommaso D’Errico, montanaro “DOC” (Di Origine Cittadina) coautore del libro “Un anno di vita in montagna” e del blog “Al ritmo delle stagioni” sull’esperienza di vita in Valle Maira e sull’Appennino tosco-emiliano.

Durante la serata, nella suggestiva cornice di un piccolo anfiteatro realizzato con balle di fieno, verranno proiettati video e fotografie sul tema della vita in montagna a 360 gradi, con le splendide immagini di fauna selvatica catturate dai due ospiti in anni di osservazioni naturalistiche.

Ad allietare il pubblico, un aperitivo a buffet e il tradizionale minestrone, da gustare rigorosamente al chiaro di luna.

Quota di partecipazione: € 10,00 (aperitivo-cena con più portate, dolce e bevande inclusi). Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: Silvia e Matteo – Tel. 349 7895886/349 4235129