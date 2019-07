Prosegue la caccia a Domenico Massari, il 54enne savonese che ieri sera ha ucciso con 5 colpi di pistola l’ex moglie Deborah Ballesio, 39 anni. Le forze dell’ordine gli danno la caccia in tutta la Liguria. L’uomo si è dato alla fuga lungo la spiaggia. Al momento dell’omicidio aveva pantaloni, maglietta e un berretto da baseball. Nel 2015, quando era stato emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinarsi alla ex, per stalking, aveva dato fuoco al locale di lei e alla sua casa. Gli inquirenti hanno diffuso una sua foto sperando di ricevere segnalazioni utili.

