La Protezione Civile di Bordighera comunica che, alla luce dell’Allerta Meteo Arancione (per possibili forti temporali) diramata per domani, lunedì 15 luglio, dalle 2 sino alle 15, tutti gli asili e le scuole estive pubbliche e private rimarranno chiuse.

