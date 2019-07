Siamo ormai alle porte del peggioramento meteo atteso sulla Liguria e che, da questa sera, coinvolgerà gradualmente tutta la regione. Saranno possibili fenomeni forti o molto forti, specie durante la notte e tutta la mattinata di lunedì con rovesci, temporali e venti settentrionali in deciso rinforzo.

Dunque la PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ha diffuso l’ALLERTA METEO per PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI emanata da Arpal e che è stata modulata con le seguenti tempistiche:

· GIALLA SU TUTTE LE ZONE DI ALLERTAMENTO (BACINI MEDI E PICCOLI) DALLE 22 DI OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO FINO ALL’1.59 DI DOMANI, LUNEDI’ 15 LUGLIO

· ARANCIONE SU TUTTE LE ZONE DI ALLERTAMENTO (BACINI MEDI E PICCOLI) DALLE 2 ALLE 14.59 DI DOMANI, LUNEDI’ 15 LUGLIO. SEMPRE DALLE 2 ALLE 15 ALLERTA GIALLA SUI BACINI GRANDI DI TUTTE LE ZONE

· GIALLA SU TUTTE LE ZONE DI ALLERTAMENTO (BACINI MEDI E PICCOLI) DALLE 15 ALLE 18 DI DOMANI, LUNEDI’ 15 LUGLIO

Una profonda saccatura proveniente da Nord è in arrivo sulla Liguria e renderà, da questa sera, l’atmosfera sul Mediterraneo decisamente instabile, coinvolgendo anche la nostra regione. Si prevedono rovesci, temporali forti e organizzati e anche un sensibile rinforzo dei venti settentrionali. Nell’ambito dei temporali più intensi saranno possibili grandinate, colpi di vento e trombe d’aria mentre il mare sarà in rinforzo fino a molto mosso al largo e localmente sotto costa. Una lenta e graduale attenuazione dei fenomeni è attesa da metà pomeriggio.

Questo l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:

OGGI DOMENICA 14 LUGLIO: Attività convettiva nelle ore più calde con possibili isolati rovesci o temporali anche moderati, in particolare nell’interno. In serata aumento dell’instabilità con alta probabilità di temporali forti e organizzati dalla tarda sera.

DOMANI LUNEDI’ 15 LUGLIO: Il passaggio di una perturbazione determina un deciso aumento dell’instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e localmente persistenti su tutta la regione dalle prime ore della notte. Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associate locali grandinate, colpi di vento e trombe d’aria. Precipitazioni di intensità anche forte, con cumulate fino a elevate sulle zone B e D. Venti settentrionali fino a forti con raffiche intorno ai 60-70 km/h sui crinali e allo sbocco delle valli. Mare molto mosso.

DOPODOMANI MARTEDI’ 16 LUGLIO: nulla da segnalare

Ecco la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

