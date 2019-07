Lunedì 15 luglio in Comune a Sanremo sarà presa una decisione definitiva su come sistemare i 320 alunni della media Pascoli dopo che l’edificio è stato dichiarato non più utilizzabile come scuola. Si è sempre più orientati la scelta dei prefabbricati. La zona più idonea pare la parte sud del parco di Villa Ormond che confina con ex tribunale, ciclabile e passeggiata Salvo D’Acquisto, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

