Esordienti Girone A – Quinta ritorno Pro Paschese-Murialdo A 7-1 Spec-Murialdo B 0-7 Merlese-Subalcuneo A 7-2 Esordienti Girone B – Quinta ritorno Castellettese-Cortemilia B 7-3 Esordienti Girone C – Quinta ritorno Caraglio-Peveragno B 7-1 Virtus Langhe-Monastero Dronero 3-7

Coppa Italia Serie C1 – Semifinale Bubbio-Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca 11-2 Bubbio in finale contro Polisportiva Pieve di Teco

Pallapugno: i risultati di venerdì 12 luglio in Serie C1, C2 e Femminile Serie C1 – Sesta ritorno Torfit Langhe e Roero Canalese-Monastero Dronero 11-3

