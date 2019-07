A seguito dell’ottimo riscontro ottenuto dal servizio ‘Shuttle’ e vista l’esigenza di potenziare i collegamenti tra Borgo Marina e il Parasio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di estendere a partire da oggi il percorso della nuova navetta sino al borgo antico nelle fasce orarie 11-14 e 18-20. A comunicarlo è l’assessore al Trasporto Pubblico Locale, Gianmarco Oneglio. Questo potenziamento del servizio si andrà ad aggiungere a quello già esistente, garantendo così un passaggio ogni 20 minuti.

Inoltre, la navetta elettrica che effettua il servizio LINEA 30/A2 (PIAZZA DANTE – PALASALUTE – BORGO PRINO – PIAZZA DANTE) sarà gratuita per gli under 14, gli over 60 e le persone con disabilità.

“La nostra Amministrazione, a partire dal sindaco Scajola, crede molto in questo tipo di mobilità. È stata inserita anche nel progetto della ciclabile. Il grande riscontro ottenuto in questi giorni dal servizio ‘Shuttle’ ci dice che la strada è quella giusta. Abbiamo così deciso di potenziare ancora di più questo servizio, rendendo più agevole a residenti e turisti la possibilità di spostarsi nelle varie zone della Città”.

Correlati