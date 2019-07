Una doppia “esplosione” alle tubature dell’acquedotto del Roja a Diano Marina e nella zona delle spiagge e Imperia Oneglia ieri ha finito per lasciare a secco le case, gli esercizi e gli alberghi del Dianese nel momento di maggior afflusso turistico. In via Angiolo Silvio Novaro davanti all’hotel Kristina, si è sviluppato un geyser alto vari metri. L’ennesimo guasto ha costretto a interrompere l’erogazione dell’acqua nel Dianese. Intorno alle 18 di ieri, la riparazione è terminata ed è stato possibile ripristinare l’erogazione, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

Correlati