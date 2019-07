Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un camionista rumeno ubriaco ha percorso circa 3 km contromano sull’Autofiori, tra Bordighera e Sanremo rischiando più volte un incidente con i veicoli che procedevano nella direzione giusta. L’uomo è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale che gli ha sequestrato il tir. Dopo avere cenato, è ripartito imboccando l’A10 contromano. Il tir è stato segnalato alla polizia da automobilisti in preda al panico. L’uomo, che aveva un tasso alcolico nel sangue pari a 1,80 g/l, ha invertito la marcia all’altezza di un by pass usato da polizia e operatori dell’Autostrada. Nei pressi della Barriera di Ventimiglia, è stato fermato e denunciato dalla Stradale che gli ha sequestrato il tir.

