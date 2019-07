Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Domenica 14 luglio a partire dalle ore 17, la Vice Presidente della Regione Liguria Sonia Viale, parteciperà alla 13° edizione di “Ape in fiore” a Vallebona, Comune capofila del progetto Community Arco del Benessere, Community che ha attuato per prima il Protocollo siglato da Regione Liguria con Aces Europe sul tema del legame inscindibile fra sport salute e benessere.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Vallebona è un Comune capofila del progetto Community Arco del Benessere, Community che ha attuato per prima il Protocollo siglato da Regione Liguria con Aces Europe