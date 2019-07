Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il Ventimiglia Calcio ringrazia il direttore generale della Sanremese Pino Fava e il presidente dello stesso sodalizio Marco Del Gratta, senza il contributo dei quali il trasferimento temporaneo non sarebbe andato in porto.

Nella scorsa stagione Scappatura ha dato un contributo determinante all’Ospedaletti per il passaggio in Eccellenza. L’attaccante ha infatti realizzato 13 reti, mettendo la firma anche su un certo numero di assist decisivi.

Dopo il ritorno in granata di Salzone, il Ventimiglia Calcio rafforza l’organico di Promozione con un altro ottimo attaccante: si tratta di Alessandro Scappatura, classe 1999, che arriva nella città di confine in prestito dall’Unione Sanremo.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Nella scorsa stagione Scappatura ha dato un contributo determinante all’Ospedaletti per il passaggio in Eccellenza. L’attaccante ha infatti realizzato 13 reti