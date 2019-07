Al fresco della grande e rinnovata piazza di Seborga , questa settimana 2 appuntamenti imperdibili.

Giovedì 11 luglio a partire dalle ore 20.00 SAGRA DEI BATOLLI piatto tipico del paese di Uscio, pasta a base di farina di castagne condita con pesto, patate e fagiolini, non mancheranno anche gli altri piatti tipici delle serate gastronomiche . Si potrà danzare con la musica dell’orchestra PRIMAVERA.

Sabato 13 luglio : L’immancabile SAGRA DELLE COZZE , non mancheranno anche i piatti delle serate enogastronomiche seborghine si ballerà in compagnia dell’orchestra SPILLO a partire dalle ore 20.00



Per lo spazio dedicato ai più piccoli come sempre la baby dance.