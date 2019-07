La Sanremese Calcio comunica la cessione in prestito per un anno al Vado FC 1913 del centrocampista offensivo Giorgio Gagliardi, classe 1994.

La società ringrazia Gagliardi per aver contribuito in questi anni alla crescita del club (95 presenze e 15 reti nei tre campionati disputati con la Sanremese), e gli augura le migliori fortune per la prossima stagione.