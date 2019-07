Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La società matuziana annuncia anche che l’attaccante Alessandro Scappatura , classe 1999, è stato ceduto in prestito al Ventimiglia Calcio. Ad entrambi i calciatori vanno gli auguri di una proficua stagione da parte del club biancoazzurro.

La Sanremese Calcio comunica che Michele Scarella , difensore centrale, classe 2001, in passato Capitano della formazione Allievi Regionali della Sanremese Calcio, dopo aver disputato una stagione in prestito nelle fila dell’Albissola, sarà aggregato alla prima squadra.

