La Polizia locale di San Bartolomeo al Mare – con il coordinamento del Consigliere incaricato Giovanni Barreca – ha scoperto questa mattina in via dei Tufi una discarica abusiva di rifiuti, lasciati nella notte da persone evidentemente poco educate: materiale plastico, teli, materiale ferroso, probabilmente proveniente da una ristrutturazione edilizia. Il materiale verrà passato al setaccio per cercare di capirne la provenienza e successivamente verrà rimosso.

