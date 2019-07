Dopo il grande successo della passata edizione con oltre 2 milioni di contatti, più di 2mila aspiranti modelle partecipanti e 360 post dedicati su Instagram e Facebook, continua l’edizione 2019 di Future Visioni Model Search, il progetto del mensile Marie Claire dedicato alla ricerca di nuovi volti italiani da lanciare sul palcoscenico internazionale. Riconfermata per il 3° anno consecutivo la partnership con OVS mentre la novità di quest’anno è la collaborazione con l’agenzia di moda Women Management, che rappresenta alcune delle più note supermodelle del panorama delle passerelle internazionali.

Sempre 12 i casting, ogni mese in un negozio OVS di una città italiana diversa, per dare la possibilità alle partecipanti di essere selezionate per diventare protagoniste del servizio moda Future Visioni realizzato da stylist e fotografi professionisti pubblicato ogni mese su Marie Claire o diventare nuovi volti OVS.

Alla fine dell’edizione 2019, tra tutte le selezionate nei 12 casting, l’agenzia Women Management proporrà un contratto da modella professionista.

Quest’anno cambia anche la fascia d’età delle aspiranti modelle: dai 15 ai 25 anni, invece che dai 14 ai 25 anni come nella passata edizione.

La prossima tappa della nuova edizione di Future Visioni Model Search sarà a:

SANREMO

presso il negozio OVS di Via Giacomo Matteotti 222/224

venerdì 12 luglio

dalle 16.00 alle 20.00

Le ragazze selezionate durante il casting di Sanremo avranno l’opportunità di partecipare allo shooting moda previsto sabato 13e domenica 14 luglio.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Presentarsi direttamente nel negozio OVS il giorno del casting (se minorenne accompagnati) e, se si vuole, è possibile anticipare 2 foto recenti (figura intera e primo piano) all’indirizzo mail modelsearch.casting@hearst.it indicando il numero di telefono e specificando nell’oggetto la città di riferimento.

È necessario dichiarare nel testo della mail di aver preso visione della Informativa

Privacy di Hearst Italia disponibile al link www.hearst.it/term-condition.html#tabs-1

e di averne compreso il contenuto.

Alla fine di ogni casting le foto di tutte le partecipanti saranno scaricabili dalla gallery presente sul sito ovs.it/castingmarieclaire

Le foto delle protagoniste del servizio moda saranno pubblicate su marieclaire.it

Maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione sono reperibili su Marie Claire, marieclaire.it e ovs.it/castingmarieclaire

Per conoscere tutte le date dei casting è possibile seguire l’hashtag #MCOVSCASTING sui profili social ufficiali:

Instagram –> @marieclaireitalia @mcmodelsearch

Facebook –>MarieClaireItalia

Twitter –>MarieClaire_it

Instagram –> @OVSpeople

Facebook –>OVS

Twitter –>OVSofficial

Instagram –> @women_milano

Facebook –> Women Management Milano