Continua la fuga dei giovani dalla provincia di Imperia. In un anno almeno 150 ragazzi tra i 15 e i 29 anni sono migrati all’estero per studio o lavoro. La provincia è prima in Italia con Bolzano per quanto riguarda l’emigrazione verso altri paesi. La percentuale è dello 0,50% contro lo 0,25 della media nazionale. I dati sono stati elaborati da “YouGov” per lo European Council of Foreign Relations. I ragazzi imperiesi (circa 30 mila, il 13,5% della popolazione), vanno fuori dall’Italia per un percorso formativo e di studio, ma spesso finiscono per stabilirsi all’estero, come rileva Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati