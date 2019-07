Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

In Liguria è terminata la lunga fase di emergenza per il caldo segnalata con il “bollino giallo”. Sono previsti tre giorni di “bollino verde” fino a giovedì 11 luglio. Il Ministero della Salute ha dichiarato conclusa la prima ondata di calore che ha investito la Liguria. La temperatura massima percepita oggi a Genova sarà di 32 gradi e tenderà a scendere a 31 gradi domani e a 28 gradi giovedì.

