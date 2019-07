L’amministrazione di Bordighera, in riferimento ai disservizi legati al mancato recapito dei bollettini Tari, precisa che ad oggi, su 11.050 avvisi di pagamento spediti, si registrano solo 174 resi al mittente per varie ragioni.

Qualora i pagamenti richiesti negli avvisi non siano effettuati nei termini indicati, non è prevista comunque l’applicazione di nessun tipo di sanzione o interesse. Essi verranno eventualmente applicati dopo una seconda comunicazione, recapitata con raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo per riportare alle reali proporzioni una situazione che, nella giornata di ieri, ha creato allarme e preoccupazione sui social network.

