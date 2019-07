Ha preso il via oggi in Regione il tavolo per riqualificare e infrastrutturare l’area tra S. Lorenzo al Mare e Imperia oggi non utilizzata e occupata dai residui del cantiere della ferrovia derivanti dallo spostamento verso monte della ferrovia tra S. Lorenzo al mare e Andora. All’incontro, convocato dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, erano presenti i rappresentanti dei Comuni di Imperia e S. Lorenzo al Mare, i vertici di RFI e FS Sistemi Urbani.

Obiettivo dell’incontro riqualificare un’area strategica che potrà essere rilanciata, grazie alla presenza di nuove attività produttive e dei due tracciati di pista ciclabile quello tra S. Lorenzo e Imperia e quello che attraverserà il capoluogo, di prossima realizzazione in grado di cambiare il volto di quella zona.

Sistemi Urbani.

Durante la riunione il Comune di Imperia si è impegnato ad approvare al più presto la variante urbanistica al progetto di riqualificazione, mentre RFI ha garantito la definizione degli interventi da realizzare, a suo carico, nell’area che ha una dimensione di 100.000 metri quadri nella quale verrà ricavata una zona da destinare, per il 30%, alle attività produttive.

Nei progetti di intervento, a carico di RFI, è anche previsto il miglioramento della viabilità per collegare il Comune di Civezza alla via Aurelia.

“Sono soddisfatto della riapertura del tavolo tecnico, avvenuta dopo molti anni – spiega l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – Per noi è prioritario riqualificare le zone strategiche del nostro territorio; questa in particolare avrà una doppia valenza: sia produttiva, che turistica, grazie alla realizzazione della pista ciclabile, sulla quale, come Regione Liguria, siamo intervenuti recentemente per finanziare ad esempio il tratto che unisce S. Lorenzo al Mare a Imperia”.