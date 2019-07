Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Consiglio Comunale nella città di confine questa sera. L’assemblea cittadina era chiamata ad approvare le linee programmatiche della Giunta Scullino oltre a nominare le commissioni consiliari . Uno dei punti cruciali come ribadito anche durante la campagna elettorale, oltre alla fine dei lavori del Porto, il sindaco Scullino prevede l’inaugurazione per la prossima primavera, sa ra la realizzazione di posteggi nelle aree Ferroviarie e della viabilità alternativa che decongestioni il traffico cittadino nella nostra città.