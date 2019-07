Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Mercoledì 10 luglio, visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica, che caratterizza il parco, creato nel 1867 da Sir Thomas Hanbury in un quadro naturale di rara bellezza. Uno stuzzicante aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare concluderà la gradevole passeggiata. Ritrovo: ore 18,00 all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury Costo comprensivo di ingresso, visita guidata ed aperitivo: € 20,00 a persona PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA allo 0184 229507 (richiesto nr minimo partecipanti)

