In attesa di conoscere il programma concertistico della ventesima edizione di “Zazzarazzaz”, il festival nazionale della canzone jazzata che si tiene regolarmente dal 1997 a Sanremo, il Centro Studi Musicali “Stan Kenton” propone un evento anticipatore. Quest’annata di “Zazzarazzaz” sarà dedicata al ricordo del leggendario Fred Buscaglione (1921-1960), cantante swing, personaggio televisivo, ma soprattutto grande compositore e interprete jazz. Il direttore artistico della rassegna Freddy Colt ne parlerà mercoledì 10 luglio alle ore 21 nella Pigna, in una conferenza multimediale dal titolo “Il Buscaglione che non t’aspetti”. In effetti si vuol presentare questo immenso artista in una maniera un po’ al di fuori del solito cliché (il dritto dal cuore tenero, il gangster nostra, etc), sottolineando piuttosto il suo valore di autentico jazzman, sia come cantante che – ancor di più – come strumentista: Fred Buscaglione, infatti, prima di accedere alla notorietà con brani di tipo inusitato come “Eri piccola” o “Whisky facile”, era stato un apprezzato violinista jazz, classificato tra i migliori d’Europa insieme a Stéphane Grappelli. Ma non si parlerà (e ascolterà) solo del Fred musicista, bensì si scoprirà il lato romantico, internazionale, parodistico e scanzonato della sua vasta produzione discografica. L’incontro viene ospitato nella sala della Mediateca della Pigna “Valerio Venturi” sita in piazza Capitolo 12. L’ingresso è libero, la cittadinanza è cordialmente invitata, i posti però sono limitati!)

