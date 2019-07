Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Saranno i professori dell’Orchestra Sinfonica Vitaliano Gallo e Cristina Noris a realizzare l’elegante apertura musicale della cerimonia di consegna della “Bandiera Blu” che si svolgerà mercoledì 10 luglio, alle 21, nello splendido scenario del Forte di Santa Tecla. Sanremo ha ricevuto l’importante riconoscimento internazionale della “Bandiera Blu” dalla FEE Italia, Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che promuove le buone pratiche per l’educazione ambientale. La cerimonia di mercoledì 10 luglio, nel corso della quale verrà consegnato il prestigioso vessillo, rappresenta un momento significativo di quel processo di sostenibilità ambientale intrapreso dalla Città di Sanremo.

