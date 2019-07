Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La partecipazione è libera ed aperta a tutti. L’iniziativa fa capo al programma di incontri tematici in collegamento streaming dedicati alle imprese associate “Impresa Diretta”. Per maggiori informazioni o conferma della propria presenza è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.

Aprirà l’evento il Vice Presidente Vicario di Confartigianato Marco Granelli ed interverranno rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) e di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Durante il collegamento è previsto una spazio dedicato al confronto con i partecipanti durante il quale sarà possibile inoltrare quesiti. Se aveste già domande da sottoporre, potete anticiparle alla casella mail uff.stampa@confartigianatoimperia.it .

Tra i temi che saranno trattati: • procedure negoziate, subappalto, suddivisione in lotti • OEPV, massimo ribasso e metodi di calcoli dell’anomalia dell’offerta • il regolamento unico, la vigenza delle Linee Guida ANAC e le norme transitorie.

Si terrà mercoledì 10 luglio, dalle ore 17 alle 19:30 presso la sede della Confartigianato a Sanremo, un collegamento in diretta streaming con l’incontro nazionale dedicato alle principali novità del Codice dei contratti pubblici introdotte dal Decreto Legge “Sblocca Cantieri” convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)