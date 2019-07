Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Genova Polizia ha arrestato un uomo di 39 anni sorpreso mentre molestava un bambino di 9 anni al Porto Antico. L’uomo si sarebbe avvicinato allo stand di una manifestazione per ragazzi e avrebbe preso per mano il bimbo facendolo allontanare, poi avrebbe compiuto atti osceni. Ad accorgersi della situazione le hostess della kermesse ed alcuni passanti.

