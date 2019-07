“Cinquecento milioni di appalti pronti per la Gronda di Genova (la tangenziale autostradale indispensabile per i porti liguri dunque per la logistica dell’intero Paese). Perché non si parte? Semplice, manca la firma del Ministero al progetto esecutivo. E dire che Regione ha già provveduto agli espropri e agli indennizzi per liberare il tracciato.

Cosa stiamo aspettando? Quell’opera darà migliaia di posti di lavoro e una volta finita farà risparmiare tutte le imprese che spediscono o ricevono merci dai nostri scali.

È questo il modo di rendere giustizia a Genova dopo il disastro del Morandi? Non serve fare proclami attraverso video in cui si promette giustizia ai cittadini per il crollo del ponte (facendo anche imbarazzanti gaffes che non commento per non infierire) se nel frattempo si ritarda e blocca la modernizzazione della nostra rete autostradale. Così si condanna Genova all’isolamento e noi non possiamo più aspettare!”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in un post su Facebook in merito alla mancata firma da parte del ministro Toninelli per il via libera al progetto esecutivo della Gronda autostradale di Genova.

