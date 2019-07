Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

L’imprenditore Carlo Carpi, candidato sindaco di Imperia nel 2018 e di Sanremo un mese fa, è stato arrestato ed è finito nel carcere di Marassi a Genova. Carpi deve scontare un anno e 10 mesi di per calunnia e stalking. I fatti risalgono al 2008-2009 e riguardano una serie di esposti che Carpi ha presentato contro un magistrato genovese. Accuse che si sarebbero poi rivelate infondate. Lo stalking riguarda alcuni post pubblicati sul profilo Facebook di Carpi.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Carpi deve scontare un anno e 10 mesi di per calunnia e stalking. I fatti risalgono al 2008-2009