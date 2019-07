Cantiere aperto da questa mattina in Piazza Mameli a Imperia. I lavori interessano il rifacimento delle due corsie di manovra delle auto, che presentano numerosi danneggiamenti nella pavimentazione in calcestruzzo. La fine dei lavori è prevista entro il termine di questa settimana.

“Abbiamo deciso di mantenere la situazione attuale nei parcheggi, dove non si sono riscontrate particolari problematiche, mentre nelle corsie di manovra sostituiamo la pavimentazione con conglomerato bituminoso”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino. “Questi interventi permetteranno di eliminare quello che era diventato un pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni, oltre che eventuali infiltrazioni nel parcheggio sottostante”.