Imperia è in lutto per la morte Isidoro (Doro) Piana, per più di 50 anni proprietario di un’officina meccanica in piazza De Amicis. Nel capoluogo di provincia gli appassionati di moto storiche apprezzavano la capacità con cui riusciva a risolvere i problemi più complessi. Anche in pensione Doro ha continuato ad assecondare tutte le richieste degli amici che lo contattavano per motori d’epoca. Alla sua famiglia rivolgono un particolare pensiero gli amici di Autostory Imperia. I funerali di Doro saranno celebrati, domani, martedì 9 luglio alle 10 nella Basilica di San Giovanni ad Imperia Oneglia.

