Calcio, Eccellenza. L’Imperia ingaggia il difensore centrale Federico Virga

Quello di Virga è un ritorno in neroazzurro dopo la stagione 2012-13 per poi aver vestito le maglie di Santhia, Caratese, Olhanense ( 53 presenze in Liga Pro portoghese), Savio Rocchetta e Viareggio