Un uomo di 52 anni, Luciano Croce, è stato trovato senza vita nel pomeriggio nella sua casa di Avosso, nell’area metropolitana di Genova. Soffriva di problemi cardiaci e a causare la morte, che risalirebbe ad almeno una settimana fa, potrebbe essere stato il caldo di questi giorni. A trovare il cadavere, in stato di decomposizione, sono stati i vigili del fuoco, avvisati dai vicini.

