Nella settimana dal 12 al 17 agosto, in data e luogo da stabilire “Dedicato ai Beatles” Direttore: Roberto Molinelli Vocalist: Clarissa Vichi Programma: brani di J. Lennon, P. Mc Cartney, G. Harrison, B. Berns (Concerto fuori abbonamento)

Giovedì 8 agosto – Teatro Ariston a Sanremo, ore 21.30 “Cinecittà incanta Hollywood” Direttore: Fabio Frizzi Pianoforte e tastiere: Enrico Scopa Chitarre: Riccardo Rocchi Programma: musiche di F. Bixio, F. Frizzi, V. Tempera, N. Rota, N. Piovani, R. Ortolani, C. Rustichelli (Concerto fuori abbonamento)

Giovedì 18 luglio – Parco di Villa Ormond a Sanremo, ore 21.30 “Viaggio in America” Direttore: Giuseppe Lanzetta Programma: colonne sonore da film firmate da E. Morricone, N. Piovani, H. Carmichael, F. Loewe

Sabato 13 luglio – Parco di Villa Ormond a Sanremo, ore 18.00 “Il profumo delle note” Musica itinerante nel Parco con esecuzione di gruppi cameristici ed Apericena finale, in collaborazione con Fondazione Villa Ormond (Concerto fuori abbonamento)

A Sanremo il “via” è previsto per giovedì 11 luglio, alle ore 21.30, con “Le più belle canzoni del Festival di Sanremo”. Un grande inizio con i Professori diretti da un habitué della Sinfonica – il Maestro Roberto Molinelli – che si avvarrà di una voce “nostrana”, quella di Monia Russo, cantante e “vocal coach” di indubbio talento, già interprete di numerosi concerti con l’Orchestra sanremese.

Era inevitabile che la Stagione Estiva 2019 venisse riproposta nella gradita e suggestiva ambientazione del Parco di Villa Ormond a Sanremo, che nelle ultime due estati ha riscosso grande successo e gradimento da parte del pubblico, intervenuto sempre numeroso con spesso il tutto esaurito. Il calendario estivo 2019 è fitto di interessanti appuntamenti, con concerti anche fuori sede (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e, naturalmente, Liguria) – il primo dei quali nella “mitica” Piazzetta di Portofino, giovedì 4 luglio – che riempiranno i due canonici mesi estivi. A caratterizzare tutti i concerti che si terranno nel Parco di Villa Ormond, la nuova iniziativa denominata “Apericena con gli artisti” (a partire dalle ore 20.15 e fino a 5 minuti prima del concerto) frutto della collaborazione fra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo con Fondazione Villa Ormond e adHoc Catering and Banqueting. Una novità di sicuro gradimento, compresa nel biglietto di ingresso, che ci auguriamo coinvolgerà ancor di più l’affezionato pubblico estivo. Dal punto di vista musicale, anche quest’estate il Direttore Artistico e Stabile della Sinfonica, Maestro Giancarlo De Lorenzo, ha stabilito di riproporre un programma variegato, con scelte sempre di alto livello e soprattutto per tutti i “gusti musicali”, nell’intenzione di incontrare un maggior pubblico, anche tra coloro che trascorrono le vacanze estive nella città dei fiori.

