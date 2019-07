Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Venerdì 12 luglio alle 21 il Museo del Fiore, in corso Cavallotti 113, all’interno del Parco di Villa Ormond organizza una serata suggestiva all’insegna del mistero e del divertimento. La storia si anima in un susseguirsi di emozioni e colpi di scena.Il costo della serata, comprensivo di spettacolo, drink e piccola degustazione di prodotti tipici è di € 12,00 a persona. E’ gradita la prenotazione 0184/503188 – 340/4002419.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La storia si anima in un susseguirsi di emozioni e colpi di scena.Il costo della serata, comprensivo di spettacolo, drink e piccola degustazione di prodotti tipici