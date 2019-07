“La Confesercenti di Ventimiglia, come da tradizione – annuncia la presidente cittadina, Patrizia Taricco – festeggia l’inizio della stagione dei saldi d’estate con la manifestazione commerciale “Domenica Insieme” che si svolgerà domenica 7 luglio presso il circuito pedonale in tutta via Cavour, tratto di di corso Genova, parte di via Mazzini , via Ruffini, via Mameli e via Metella.

Dal mattino alle 8 sino alla sera alle 19 gli operatori commerciali presenti nel circuito effettueranno una grande vendita promozionale sia all’interno dei negozi che sulle classiche bancarelle all’esterno.

“Una prima occasione – conclude Taricco per fare veri affari e scoprire la qualità commerciale della nostra città”.

La manifestazione organizzata con il patrocinio della Comune di Ventimiglia , sarà allietata dalla musica itinerante della “ Orchestra Filarmonica Giovanile -Città di ventimiglia “ , da animazione e giochi per bambini,

Alle 9.30 alle 10, dalle 11.30 alle 12.00 con ripresa dalle 17.30 alle 18.30 si potrà assistere ad una “musicata” esibizione di spinnig a cura della Palesta di Ventimiglia “Dynamic Body Club” in largo Pertini – via Cavour .

In via Ruffini si potrà trovare il Mercatino degli Hobbysti ed in corso Genova lo Spazio Ambulanti.

“ In questa edizione Confesercenti ha preparato un’importante novità , con la gradita presenza di alcuni ospiti di eccezione – aggiunge Ino Bonello-presidente Provinciale – nello spirito collaborativo tra imprese ed associazioni .

La CNA di Imperia sarà presente con uno ampio spazio dedicato alle imprese artigiane della nostra Provincia , inoltre sarano nostri graditi ospiti il Gazebo del Consorzio Turistico dei 17 Comuni del Ponente ligure “InRiviera” , la storia con l’Ente Agosto Medievale ed il point degustazione del Circolo della Castagnola di Ventimiglia “ .

Dalle ore 19.00 un appuntamento al tramonto “ fuoriporta ” a cura degli stabilimenti balneari della città . Lo staff del Miramare Beach “ in p.ta Oberdan n. 4 ( vicino al Resentello ) e della “Margunaira Beach “via G. Marconi n. 3 ( Marina S. Giuseppe) organizzano “AperiMare “ un Aperitivo in spiaggia con musica.

“ L’edizione 2019 – conclude Scibilia Sergio, segretario provinciale – grazie alla disponibilità del Comune di Ventimiglia,offre anche un tour turistico, con Bus navetta gratuito per poter raggiungere comodamente il Centro Storico, i Giardini Botanici Hanbury,il Museo Archelogico Balzi Rossi e l’Area Archeologica di Nervia.

Il Simuve Tour a cura dell’assessorato al Turismo del Comune di Ventimiglia , partirà da Largo Ballestra (Ufficio IAT) alle ore 9.30-10.30-11.30-15.30-16.30 con relativi ritorni e – conclude Scibilia Sergio- grazie alla professionalità delle guide turistiche della coop Omnia , vi saranno delle visite gratuite , con ritrovo alle ore 9.30 per una durata prevista di circa tre ore.

Obbligatoria al prenotazione al tel: 0184 229507.”

Si ricorda che le strade verranno chiuse al traffico dalle ore 6.00 del mattino

per l’allestimento con riapertura al termine dello sgombero e della pulizia, prevista circa alle ore 20,30.

