Il tennista armese Fabio Fognini è stato eliminato nei sedicesimi di finale del torneo di Wimbledon. Fognini è stato eliminato in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 dall’americano Tennys Sandgren che si è così qualificato per gli ottavi di finale.

