Il Presidente del Taggia Calcio, Giuseppe Ghu e tutto lo staff Dirigenziale danno il benvenuto ad Ivano Napolitano, nuovo segretario giallorosso. Dopo anni passati sul terreno di gioco come allenatore, Ivano ha deciso di passare dietro la scrivania ed è stato per qualche anno segretario dell’Argentina Arma. Da quest’anno farà parte del Taggia e il “Marzocchini” sarà la sua nuova casa.

