Tutti i giovedì mattina fino al 29 agosto saranno organizzate visite guidate al nuovo museo civico di Sanremo. Alle ore 10,00 appuntamento davanti all’ingresso del Teatro Ariston. Si andrà a visitare dapprima il Palazzo Roverizio e poi il Museo civico, che si trova nel grande palazzo costruito appositamente per essere il palazzo comunale di Sanremo, Si visiteranno i due piani di esposizione, comprese le ultime due nuove sale allestite, compreso il “tesoretto” trovato recentemente. Costo della visita guidata + ingresso 8 €, sotto i 15 anni 3 €. Per informazioni chiamare la guida Marco Macchi 338 1375423 .

