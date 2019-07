L’altra notte a Sanremo i ladri hanno preso di mira il negozio “L’outlet degli occhiali” di corso Matuzia. Una cinquantina le montature sparite, per un valore superiore ai 5 mila euro. I Carabinieri avrebbero trovato delle impronte digitali. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza. Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno denunciato uno straniero per furto aggravato ai danni di un laboratorio analisi del centro da cui erano stati rubati 1000 euro in contanti, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

