I Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto hanno salvato un pescatore di 58 anni rimasto incastrato, per tutta la notte, tra gli scogli della diga foranea di Chiavari. L’uomo è stato notato all’alba da un passante. Il 58enne stava pescando quando intorno alle 19 sarebbe scivolato incastrandosi tra gli scogli. Ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova.

